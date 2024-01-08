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اقتصاد
أمام انتقادات حول المناخ :  

مدير أكبر مصدري الغاز المسال في أمريكا يدافع عن الوقود الأحفوري

الشروق أونلاين
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مدير أكبر مصدري الغاز المسال في أمريكا يدافع عن الوقود الأحفوري
ح. م
دافع مدير العمليات في شركة "شينير إنرجي" عن الوقود الأحفوري مؤكدا أن الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي.

دافع أحد مدراء واحدة من أكبر الشركات المصدرة للغاز المسال الأمريكي، عن الوقود الأحفوري وذلك ردا منه على الانتقادات التي تطال هذه الطاقة بالتسبب في التأثير على المناخ.

فحسب ما نقلته المنصة المختصة “الطاقة”، قال مدير العمليات في أكبر شركة مصدرة للغاز في أمريكا، شركة “شينير إنرجي”، أن الغاز الأحفوري كان “أساسيًا لإبقاء الأضواء مضاءة في أوروبا”، مؤكدا أن الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي.

فبعد أزمة الغاز التي شهدتها أوروبا بعد انقطاع الغاز الروسي عنها بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا، والعقوبات التي تلته، كانت شركة شينير إينيرجي الأمريكية من بين كبار مصدري الغاز إلى أوروبا وعقدت صفقات طويلة عديدة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 الدول المصدرة للغاز المسال متجاوزة كلا من قطر وأستراليا.

حاليا تتبنى الإدارة الأمريكية مساع لخفض استهلاك الوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة، كما دعا الرئيس بايدن دول العالم القيام بالمثل.

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