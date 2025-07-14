مدير الأمن العام السعودي يزور الجزائر

استقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي يوم الإثنين، مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد بن عبد الله البسامي. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، رفقة وفد هام من الشرطة السعودية.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الشرطي والتنسيق الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية.

واستهلت الزيارة بـ”محادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره السعودي، ثم توسعت إلى وفدي شرطة البلدين. وتمحورت أساسا حول سبل تعزيز وتوطيد التعاون الأمني في مختلف المجالات، لاسيما:

التكوين والتدريب المتخصص،

الجريمة السيبرانية،

الشرطة العلمية،

والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وكان لوفد الشـرطة السعودية زيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف. أين قُدم له عرض تقني شامل حول الهيكل التنظيمي للمخبر، والتجهيزات الحديثة المعتمدة في مجالات تحليل الأدلة الجنائية.

وقادت المحطة الثانية من الزيارة، الوفد السعودي، إلى مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني. أين اطلع على مختلف التجهيزات والتطبيقات المستعملة، بما فيها قاعة المراقبة عن طريق نظام الفيديو.

وأشار البيان في ختامه إلى أن “هذه الزيارة تأتي بعد تلك التي قادت المدير العام للأمن الوطني، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 19 إلى 22 جانفي 2025، على رأس وفد من إطارات الشرطة الجزائرية”.