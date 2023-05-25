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مدير التسليح بوزارة الدفاع الإيطالية في الجزائر

الشروق أونلاين
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مدير التسليح بوزارة الدفاع الإيطالية في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس، الفريق لوسيانو بورتولانو الأمين العام والمدير الوطني للتسليح بوزارة الدفاع الإيطالية.

ويزور المسؤول العسكري الإيطالي الجزائر على رأس وفد عسكري ومدني رفيع المستوى، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأجرى الطرفان محادثات ثنائية بالمناسبة، بحضور مدير الصناعات العسكرية، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الزائر.

وقد تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين، قبل أن يتبادل الجانبان الهدايا الرمزية، يضيف البيان.

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