مدير التلفزيون يرد على جدل سوء تغطية الاحتفالات بطريقته

ردّ المدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكل، على الجدل الكبير، الذي أثارته التغطية الخاصة باحتفالات المنتخب الوطني بالتتويج بكأس العرب.

وفي وقت، لا تزال صور التلفزيون الجزائري، تصنع الحدث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المدير العام لوناكل، بالشكر إلى كل منتسبي المؤسسة، على المجهودات الكبيرة المبذولة.

وقال المدير العام للتلفزيون الجزائري: “في هذا اليوم البهيج الذي يضاف إلى أفراح جزائرنا الحبيبة، التي تتكرر عبر الأجيال وبمناسبة التتويج المستحق لمنتخبنا الوطني المحلي لكرة القدم بكأس العرب فيفا 2021”.

وأضاف: “أتقدم إلى جميع منتسبي المؤسسة العمومية للتلفزيون من عمال تقنيين مصـوريـن، صحـفيـين، مخـرجيــن وإطــارات بخـالـص عبـارات الشكـر والعرفان على المجهود الاستثنائي المتميز الذي بذل طـوعا من أجل توفير أحسن تغطية إعلامية مهنية مستمـرة، منـذ تتـويـج منتخـبـنـا الوطـنـي بطبـعة كـأس العرب 2021 إلى عودته موشحا بالكأس، الذي حاز عليها بكل جدارة”.

وتابع المدير العام للتلفزيون الجزائري: “شكرا على كل جهد بذلتموه لتوفير صور جميلة و ورائعة توثق مهنيا لهذا الحدث التاريخي الذي عاشته بلادنا، شكرا على تجندكم المتواصل لتغطية كل المناسبات الوطنية التي تتلاحم فيها كل مكونات الشعب داخل الوطن وفي جميع أنحاء العالم”.

وختم شعبان لوناكل، رسالته : “كل عام وأنتم والتلفزيون العمومي في صدارة الإعلام المهني المتميز و الصادق”.

وصنعت صور التلفزيون الجزائري، الخاصة بتغطية احتفالات المنتخب الوطني منذ عودته من قطر، الحدث، ونالت نصيبا كبيرا من التعليقات والسخرية من طرف نشطاء مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفوها بالرديئة.

