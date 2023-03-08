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الجزائر

مدير الجزائرية للطاقة يتفقّد أشغال محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات

الشروق أونلاين
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مدير الجزائرية للطاقة يتفقّد أشغال محطة تحلية مياه البحر في كاب جنات
ح.م
جانب من الزيارة

أجرى الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة لطفي زنادي زيارة عمل و تفقد لمشروع محطة تحلية مياه البحر الجديدة بكاب جنات في ولاية بومرداس.

وحسب بيان للشركة، فقد وقف المسؤول على “مدى تقدم وتيرة العمل بالمشروع، في إطار متابعته لهذه المشاريع ذات الأهمية القصوى للمواطن”.

وشدّد زنادي خلال زيارته على ضرورة “الالتزام الصارم بآجال الإنجاز المحدّدة، وتحقيق الانسجام التام بين مختلف المؤسسات العاملة على هذا المشروع”.

واعتبر زنادي أن مشروع محطة تحلية مياه البحر، هو “بمثابة تحدّ آخر للقطاع”، لكونها أول محطة تشرف على إنجازها شركات  جزائرية فقط.

وأسدى الرئيس تبون مطلع العام الجاري، تعليمات بتعميم إنشاء محطات التحلية عبر كامل الشريط الساحلي للجزائر. في إطار “مخطط استعجالي” للحفاظ على الثروة المائية للبلاد.

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