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الجزائر

مدير الدراسات بوزارة الري: الجزائر على استعداد للريادة عربياً في مجال تحلية المياه

محمد فاسي
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مدير الدراسات بوزارة الري: الجزائر على استعداد للريادة عربياً في مجال تحلية المياه
الشروق نيوز
عبد العزيز لعرجوم مدير الدراسات بوزارة الري خلال استضافته في برنامج "ضيف المورنينغ" على الشروق نيوز

أكد مدير الدراسات بوزارة الري، عبد العزيز لعرجوم، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ”الشروق نيوز”، أن الجزائر بدأت رسميًا في استغلال أربع محطات جديدة لتحلية المياه، أشرف على تدشينها رئيس الجمهورية مؤخرًا، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي الوطني.

وأوضح لعرجوم خلال استضافته في برنامج “ضيف المورنينغ” على الشروق نيوز أن هذه المحطات الجديدة تمثل جزءاً من خطة وطنية طموحة تهدف إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن الجزائر ستكون في طليعة الدول العربية في هذا المجال، خاصة مع قرب استلام عدد إضافي من محطات التحلية المتطورة.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول ذاته عن توجه الوزارة نحو توسيع استعمال المياه المستعملة المعالجة، بهدف الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة شاملة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار لعرجوم إلى أن الجزائر تمتلك حالياً 232 محطة لتصفية المياه المستعملة، سيتم تعزيزها مستقبلاً بإدخال تقنية الخدمة ثلاثية الأبعاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء ورفع فعالية المعالجة.

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