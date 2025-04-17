مدير الشرطة الإيطالية في زيارة إلى الجزائر لتعزيز التعاون الأمني

حلّ اليوم الخميس 17 أفريل، وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية، فيتوريو بيساني ، بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفقا لما أفادت به الشرطة الجزائرية، خصّ المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، استهل بمحادثات ثنائية تناولت موضوعات ذات الاهتمام المشترك، توسعت إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين، للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات العملياتية لقوات الشرطة للبلدين.

كما كان لوفد الشرطة الإيطالية، زيارة إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة “GOSP” ببودواو، اطلع من خلالها على مختلف هياكل الجمهرة ومهامها، ليتابع بعدها استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة، عكست الاحترافية والجاهزية العملياتية ومدى التحكم في المهارات التقنية من قبل أفراد نخبة الشـرطة الجزائرية.

وتندرج الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري – الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري 2024، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.