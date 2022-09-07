مدير الغابات: الجزائر اقتنت طائرتين لإخماد الحرائق

كشف جمال طواهرية المدير العام للغابات أن الجزائر قررت اقتناء طائرتين من نوع “بومباردي” والمعروفة بقدرتها الفائقة على تخزين المياه وسرعتها وستستلم في ديسمبر المقبل طائرة أولى والثانية خلال الثلاثي الأول من عام 2023.

وتوقع طواهرية أن تتعزز قدرة البلاد على مواجهة الحرائق بفعالية بدءا من 2023 بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي اقتناء طائرتين من نوع “بومباردي” والمعروفة بقدرتها الفائقة على تخزين المياه وسرعتها أثناء الإقلاع والهبوط مما يجعلها مثالية في إخماد الحرائق.

وفي نفس السياق، أعلن المدير العام للغابات بأن النظام الوطني للحماية والوقاية و الإنذار المبكر عن الحرائق و المطبق منذ شهر ماي الماضي سيظل ساري المفعول إلى غاية ال31 أكتوبر المقبل.

واعتبر طواهرية بأن هذا النظام اظهر فعالية كبيرة رغم ما حدث من خسائر مؤسفة و محزنة يومي 17 و 18 أوت بعدد من ولايات شرق البلاد و في مقدمتها ولاية الطارف ، حيث قال “سجلنا لحد الآن 940 حريقا و أدت هذه الحرائق إلى إتلاف حوالي 24 ألف هكتار من الغابات و هي نسبة أقل بكثير من العام الماضي والتي تجاوزت ال 96 ألف هكتار “.

وفي تقييمه للحرائق الأخيرة بولايات شرق البلاد ، قال المدير العام للغابات خلال استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية إن “الوضعية العامة في البلاد كانت تحت السيطرة حتى ال 16 من شهر أوت الماضي وحينها لم تتجاوز المساحة التي تضررت بفعل عدد من الحرائق حدود ال 03 آلاف هكتار “.

وفي تحليله لأسباب ارتفاع الخسائر البشرية و المادية بولاية الطارف ، أوضح ضيف الإذاعة قائلا ” بكل أسف نترحم على كل الضحايا و نحن نعرف بأن الطارف تشتهر بمناخها الرطب و كثافة غطائها النباتي و تنوعها البيولوجي، ومن سوء الحظ ساهمت أيضا الرياح القوية يومي 17 و 18 أوت – والتي تجاوزت سرعتها 90 كلم في الساعة – في امتداد واتساع رقعة النيران”.

وتابع “الحرائق اشتعلت خلال تلك الفترة في عديد مناطق العالم و خصوصا في الدول المطلة على حوض البحر المتوسط ، و قد بادرنا بسرعة إلى إخلاء جميع السكان بالمناطق الجبلية والحيوانات ،ورغم صعوبة الظروف المناخية تمكنا من إخماد النيران بفعل سواعد أبناء الحماية المدنية وأعوان الغابات و حركة التضامن الواسعة للمواطنين وكذا بالدرجة الأولى التدخل السريع لطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش الوطني الشعبي”.

المصدر: الإذاعة الجزائرية