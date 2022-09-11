مدير الغابات يكشف عن جديد ملف تعويض ضحايا الحرائق

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، عن استكمال عملية تعويض ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر في الأسابيع الماضية.

وقال المدير العام للغابات، الأحد، لى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه تم تحديد393 ضحية في الطارف و98 في قالمة و155 ضحية أخرى في ولاية سوق أهراس.

وتابع المتحدث أن عملية التعويض قد اكتملت عمليا وآخر ضحية سيتم تعويضها الأحد ”.

وأكد المسؤول الأول في المديرية العامة للغابات أن إجمالي المساحة المحروقة بلغ على المستوى الوطني 24.073 هكتارًا ، 90٪ منها تقع في 8 ولايات.

وأوضح طواهرية، قائلا “هذا العام نجحت الإستراتيجية بشكل جيد بفضل تنفيذ أنظمة وإجراءات الوقاية وأيضاً بفضل تعبئة القطاعات المختلفة مثل الحماية المدنية والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي”.

وزير الفلاحة: تعويض جميع المتضرّرين من حرائق الغابات عن كامل الخسائر

وبتاريخ 4 سبتمبر 2022، شرعت الحكومة في تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة بولايات شرق البلاد، حسب ما أكده وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وقال الوزير هني في تصريح له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، إن تعويض المتضررين من الحرائق “جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض، والتي انتهت من إعداد تقاريرها بالكامل”.

وأضاف الوزير:”سيحصل جميع المتضررين على تعويض كامل للخسائر”، مشيرا إلى انطلاق أكثر من 17 شاحنة محمّلة بالأغذية الموجهة للحيوانات، وكل ما يحتاجه الفلاحون نحو الولايات المتضررة.