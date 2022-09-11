-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه خاص: ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية 44 درجة في 13 ولاية هذا الإثنين
الجزائر

مدير الغابات يكشف عن جديد ملف تعويض ضحايا الحرائق

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
مدير الغابات يكشف عن جديد ملف تعويض ضحايا الحرائق
أرشيف
حرائق الغابات

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، عن استكمال عملية تعويض ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر في الأسابيع الماضية.

وقال المدير العام للغابات، الأحد، لى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه تم تحديد393 ضحية في الطارف و98 في قالمة و155 ضحية أخرى في ولاية سوق أهراس.

وتابع المتحدث أن عملية التعويض قد اكتملت عمليا وآخر ضحية سيتم تعويضها الأحد ”.

وأكد المسؤول الأول في المديرية العامة للغابات أن إجمالي المساحة المحروقة بلغ على المستوى الوطني 24.073 هكتارًا ، 90٪ منها تقع في 8 ولايات.

وأوضح طواهرية، قائلا “هذا العام نجحت الإستراتيجية بشكل جيد بفضل تنفيذ أنظمة وإجراءات الوقاية وأيضاً بفضل تعبئة القطاعات المختلفة مثل الحماية المدنية والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي”.

وزير الفلاحة: تعويض جميع المتضرّرين من حرائق الغابات عن كامل الخسائر

 وبتاريخ 4 سبتمبر 2022،  شرعت الحكومة في تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة بولايات شرق البلاد، حسب ما أكده وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وقال الوزير هني في تصريح له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، إن تعويض المتضررين من الحرائق “جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض، والتي انتهت من إعداد تقاريرها بالكامل”.

وأضاف الوزير:”سيحصل جميع المتضررين على تعويض كامل للخسائر”، مشيرا إلى انطلاق أكثر من 17 شاحنة محمّلة بالأغذية الموجهة للحيوانات، وكل ما يحتاجه الفلاحون نحو الولايات المتضررة.

مقالات ذات صلة
سوناطراك تطلق برنامجا تنمويا عبر جميع ولايات الجزائر

سوناطراك تطلق برنامجا تنمويا عبر جميع ولايات الجزائر

اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع في 5 قطاعات

اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع في 5 قطاعات

نثق في العدالة.. أطلقوا سراح الصّحفي حوّام

نثق في العدالة.. أطلقوا سراح الصّحفي حوّام

تصريحات كاذبة للحصول على تعويضات الحرائق

تصريحات كاذبة للحصول على تعويضات الحرائق

الإهمال التام عصف بجسور قسنطينة والسياح في حالة صدمة

الإهمال التام عصف بجسور قسنطينة والسياح في حالة صدمة

مفوضة الطاقة الأوروبية تحضر لجلسات حوار مع الجزائر

مفوضة الطاقة الأوروبية تحضر لجلسات حوار مع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد