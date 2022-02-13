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اقتصاد

مدير الوكالة الوطنية للاستثمار: رفع التجميد عن 890 ملفا استثماريا

الشروق أونلاين
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مدير الوكالة الوطنية للاستثمار: رفع التجميد عن 890 ملفا استثماريا
ح.م
مدير الوكالة الوطنية للاستثمار مصطفى زيكارة

أعلن مدير الوكالة الوطنية للاستثمار، مصطفى زيكارة، عن رفع التجميد عن 890 ملفا استثماريا منذ ديسمبر 2021.

وأضاف زيكارة، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تفعيل 890 من أصل 900 ملفا استثماريا  منذ ديسمبر2021، منوها إلى أن البيروقراطية وغياب الرقابة على الملفات التي كانت قيد التحقيق  هي من بين الأسباب الرئيسية لتجميد هذه الأخيرة.

كما أشار المتحدث إلى أن المجلس الوطني للاستثمار  لا يتدخل إلا في الاستثمارات التي تفوق قيمتها 5 ملايير دينار أو الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج لموافقته.

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