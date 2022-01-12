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الجزائر

مدير باستور: أغلب وفيات كورونا بالجزائر لأشخاص غير ملقحين

الشروق أونلاين
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مدير باستور: أغلب وفيات كورونا بالجزائر لأشخاص غير ملقحين

قال المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار إن أغلب الوفيات بالجزائر جراء الإصابة بكورونا تم تسجيلها وسط أشخاص غير ملقحين.

ودعا الدكتور درار في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأربعاء، المواطنين إلى عدم تفويت الفرصة والإقبال على التلقيح، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح للخروج من هذا الوضع الصحي داعيا المواطنين الى التحلي بروح المسؤولية والوعي.

وكشف مدير معهد باستور أن الجزائر ستستقبل 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وأوضح درار أن الجرعات الأولى من الشحنة ستبدأ في الوصول بدء من الأسبوع المقبل وتتضمن عددا من اللقاحات منها جونسون واسترازيينكا.

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