مدير باستور: أنفلونزا موسمية بالجزائر هي الأشرس منذ 5 سنوات

توقع المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن تشهد الجزائر خلال هذا الموسم أشرس وأعنف موجة أنفلونزا منذ 5 سنوات.

وأوضح درار خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف الجهوية، الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون فيروسات الإنفلونزا لهذا الموسم قوية وشرسة خاصة ضد الفئات الهشة من كبار السن والمرضى.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الخبراء يؤكدون بأن موجة الانفلونزا لهذا العام هي الأعنف منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن قوة هذه الموجة ستكون نهاية شهر ديسمبر وبداية جانفي.

واعتبر مدير باستور أن حملة الوقاية والتلقيح مهمة جدا وضرورية لكثير من الفئات، كاشفا عن تسجيل 650 ألف وفاة سنويا بالانفلونزا في حين يدخل 5 ملايين شخص المستشفى سنويا.

وفي هذا الصدد، أكد ضيف الإذاعة أن معهد باستور اقتنى اللقاح في وقت قياسي وقبل حتى بعض الدول الأوروبية لحماية المواطنين، مشددا على ضرورة الإسراع في التلقيح لأن فعاليته تبدأ بعد ثلاثة أسابيع.

من جهة أخرى، حذر درار من انتشار فيروس VRS عند الأطفال بشكل كبير هذه الأيام وهذا بعد غياب دام سنوات، مشيرا إلى أن هذا الأخير سينتشر بقوة موازاة مع فيروس الانفلونزا.