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الجزائر

 مدير باستور: إصابة واحدة بين 10 آلاف مغترب دخلوا البلاد

الشروق أونلاين
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 مدير باستور: إصابة واحدة بين 10 آلاف مغترب دخلوا البلاد

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار عن تسجيل حالة إصابة واحدة بكوفيد 19 من بين عشرة آلاف عادوا إلى الجزائر خضعوا كلهم لإجراءات الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.

وأوضح درار، الأحد، في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحالة الوحيدة المصابة تم عزلها وتم تطويق الوضعية بسرعة منعا لانتقال العدوى.

كما كشف مدير باستور أنه سيتم اقتناء مليون جرعة لقاح ضد كورونا من النوع الصيني سينوفاك نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، فيما يرتقب أن يتم الحصول قريبا على كمية جديدة من اللقاح الروسي “سبوتنيك” لكن دون تقديم مزيد من التوضيحات.

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