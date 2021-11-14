مدير باستور: الجزائر دخلت الموجة الرابعة لكورونا رسميا

كشف مدير عام معهد باستور فوزي درار أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا دخلت الجزائر رسميا.

وأكد درار، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن الموجة الرابعة وصلت واللقاح وحده كاف لتقليل أضرارها، مضيفا أن الموجة الخامسة تبقى واردة في ظل تراجع وتيرة التلقيح.

وعن التلقيح أشار درار أن عدد الملقحين يوميا ضئيل جدا في هذه الفترة.

ودعا المواطنين الي التوجه نحو مراكز التلقيح في أسرع وقت، محذرا من مواجهة سيناريو مشابه لما حدث شهر جويلية الماضي.