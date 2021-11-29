مدير باستور: ظهور سلالة “أوميكرون” محتمل جدا خلال الأيام القادمة

قال مدير معهد باستور فوزي درار، إنه من محتمل جدا ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروفة بـ “أوميكرون” بالجزائر خلال الأيام القادمة.

وأكد درار في حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية أن مصالحه سوف تعلن عن تسجيل أي إصابة بهذا المتحور في الجزائر، مشيرا إلى أنه تم وضع كل الإجراءات اللازمة في حال الإشتباه بإصابة أحد الأشخاص.

وعبر المتحدث ذاته عن تخوفه من امكانية ظهور هذه السلالة الجديدة معتبرا أنها قد تتسب في تعقد الأمور مستقبلا.

وعن ميزات هذا المتحور الجديد كشف درار أنه يدخل بسهولة وقوة إلى الجهاز التنفسي للانسان، كما يعد منحى انتشاره أكثر قوة.

أما عن أعراضه فقال المتحدث ذاته إنها تتشابه كثيرا مع أعراض السلالات السابقة، موضحا أن أغلبية المصابين حاليا ليسوا في خطر مبدئيا، لكن مع الانتشار المتزايد تكتسي الخطورة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير معهد باستور أن “أوميكرون” سلالة اكتسبت طفرات جينية جمعت بين سلالتي الفا ودلتا وهو محل قلق كبير عند الخبراء.

وأضاف أنه في الوقت الحالي تجرى العديد من الدراسات في المخابر للتأكد من مدى مقاومة اللقاحات لهذه السلالة، والنتيجة ستكشف بعد اسبوعين من الآن.

متحور “أوميكرون”: معهد باستور الجزائر يصدر توصيات للوقاية

وفي 27 نوفمبر، أكد معهد باستور بالجزائر، على الأهمية القصوى للتلقيح ضد فيروس كورونا من أجل مواجهة انتشار الفيروس والفيروسات المتحورة عنه، لاسيما في ظل ظهور متحور “أوميكرون” الذي انتشر مؤخرا بعدد من الدول الافريقية

وأوضح المعهد في بيان له أنه “كلما زاد انتشار فيروس كورونا كلما ارتفعت احتمالية ظهور وانتشار الفيروسات المتحورة منه، وعليه يتعين الأخذ باللقاح المتوفر ضد هذا الفيروس كضرورة ملحة مع الالتزام بالاحترام الصارم للقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي وغسل اليدين) من أجل الحد من انتشار الفيروس”.

وأشار المعهد إلى أن سلالة “بي.1.1.529” الجديدة لفيروس كورونا، تم الإعلان عنها من قبل المنظمة العالمية للصحة للمرة الأولى بدولة جنوب افريقيا يوم 24 نوفمبر الجاري بعد أن تم رصد في وقت سابق ثلاث موجات تخص المتحور دلتا، وقد حذرت المنظمة من الفيروس المسمى اوميكرون الذي تبين أنه يمكن ان ينتج عنه نحو 30 فيروس متحور آخر وارتفاع نسب العدوى به مقارنة بباقي المتحورات.

وأضاف بيان المعهد أنه بحسب المعطيات المتوفرة، فان متحور سلالة “بي.1.1.529” يعرف “انتشارا مقلقا بجنوب افريقيا، وقد تم رصده أيضا بكل من دول ملاوي وبوتسوانا وبلجيكا وهونغ كونغ، وفقا لما افادت به تقارير المنظمة العالمية للصحة”.

مدير معهد باستور: هذا المتحور الوحيد الموجود في الجزائر حاليا

وفي 15 نوفمبر 2021، أكد المدير العام لمعهد باستور البروفيسور فوزي درار، الإثنين، أن المتحور الوحيد الموجود في الجزائر حاليا هو “دلتا”، وإذا ما تم تشخيص متحور جديد سيتم الكشف عن وجوده.

وأوضح درار خلال حلوله ضيفا ببرنامج “هذا الصباح” الذي يبث على القناة الإخبارية الثالثة، أن معهد باستور، عقد اتفاقيات مع المنظمة العالمية للصحة بالإضافة إلى حصوله على تكوينات تسمح بالكشف على تغيرات وتحورات الفيروس.

وقال المتحدث ذاته إن الجزائر ستدخل لا محالة في موجة رابعة حتى وإن كان ذلك بعد شهر أو شهرين، وهذا بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات في الساعات القليلة الماضية.

واعتبر ضيف “هذا الصباح” أن تحصيل أكبر نسبة من التلقيح لا تسمح بتحور الفيروس، وخير دليل على ذلك عدم تحور هذا الأخير بعد سلالة دلتا أي بعد توزيع اللقاحات.

مدير باستور: الجزائر دخلت الموجة الرابعة لكورونا رسميا

كشف مدير عام معهد باستور فوزي درار، الأحد، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا دخلت الجزائر رسميا.

وأكد درار، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن الموجة الرابعة وصلت واللقاح وحده كاف لتقليل أضرارها، مضيفا أن الموجة الخامسة تبقى واردة في ظل تراجع وتيرة التلقيح.

وعن التلقيح أشار درار أن عدد الملقحين يوميا ضئيل جدا في هذه الفترة.

ودعا المواطنين الي التوجه نحو مراكز التلقيح في أسرع وقت، محذرا من مواجهة سيناريو مشابه لما حدث شهر جويلية الماضي.