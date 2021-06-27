مدير باستور: هناك عزوف للمواطن عن التلقيح

أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، الأحد، أن هناك عزوف من قبل المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا، معتبرا أن هذا الأخير هو الحل الوحيد للخروج من الوضعية الوبائية

وصرح درار خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن هناك حالة عزوف عن التلقيح رغم توفر 3 ملايين جرعة من اللقاحات ونقل عمليات التلقيح إلى الفضاءات الخارجية.

وأوضح مدير معهد باستور أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الوبائية هو تسريع وتيرة التلقيح ،معتبرا أن عدم انخراط المواطنين في حملات التلقيح سيعقد من الأوضاع.

وقال المتحدث إنه “بعد فترة من الاستقرار في حالات الاصابات نشهد اليوم منحى تصاعديا بسبب انتشار المتحورات “الفا “و”دلتا” و”دلتا +” و”جاما” المعروفة بالسلالات البريطانية والهندية والنيجيرية.

وفي هذا الصدد أشار ضيف التحرير إلى أنه هناك متحورات مقلقة تحت المراقبة ومتحورات ذات أهمية ، وشدد على أن ما يثير القلق هو السلالات التي تطرح الكثير من المشاكل من حيث القابلية للانتقال والخطورة ومن حيث فشل الاختبارات التشخيصية وفشل استجابة اللقاح.

وأضاف أن مواجهة متحور دلتا يحتاج إلى تسريع حملات التلقيح على مستوى جميع ولايات الوطن ، مضيفا ” المشكل هو أننا نجهل أي مستوى يجب بلوغه في التلقيح لمنع انتشار كوفيد 19 “.

وتابع بالقول “الدول التي لقّحت 50 إلى 60 بالمائة من مواطنيها تواجه انتشار متحورات كورونا في أي وقت وعودة موجات كورونا”.