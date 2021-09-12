مدير باستور يتحدث عن تلقيح الأطفال

قال مدير معهد باستور، فوزي درار أن تلقيح الأطفال سيكون بعد الانتهاء من تلقيح الأساتذة وعمال المؤسسات التربوية، داعيا إلى تكثيف الحملات التحسيسية.

وأوضح درار، الأحد، خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية قائلا: “من غير المعقول تلقيح التلاميذ قبل الإنتهاء من تلقيح الأساتذة و عمال المؤسسات التربوية، ولهذا يجب تكثيف الحملات التحسيسية و تضافر جهود جميع القطاعات لإنجاح هذه العملية”.

واضاف المتحدث أن تلقيح الاساتاذة سيعقبه تلقيح التلاميذ و الأطفال عملا بنتائج بعض الدراسات العلمية التي تؤكد فاعلية تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا “.

كما شدد المتحدث ذاته على “ضرورة التلقيح لتفادي تكرار أي سيناريو آخر خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة، حيث تبقى المخاوف من ظهور موجة رابعة قائمة، لذلك وجب الالتزام بالحيطة والحذر بتكثيف عمليات التلقيح على المستوى الوطني”.

كما لم يستبعد المتحدث امكانية فرض مستقبلا اجراءات اجبارية للتلقيح في حال عدم الوصول إلى الهدف المسطر.