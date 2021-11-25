تمكنت مصالح أمن ولاية بسكرة من توقيف مدير بنك و3 موظفين مشتبه بهم في قضية اختلاس أموال خاصة.

وحسب ما أفاد به الخميس في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني فإن معالجة القضية تمت بناء على تحقيق مفتوح بالفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن “وجود ثغرة مالية بنحو 10 مليون دج من حساب بنكي لأحد الزبائن.”

وقد تم كشف تورط مدير البنك في تحويل هذا المبلغ لحساب بنكي آخر واستلامها منه ولدى اكتشاف الضحية الأمر، قام المشتبه به بإعادة الأموال المختلسة من الحساب الداخلي للبنك لتنتج عن العمليتين ثغرتين ماليتين إحداهما في حساب الزبون والثانية بالحساب الداخلي للبنك، حسب ما ذكره ذات المصدر .

وبتوسيع التحقيق واستغلال المعلومات، أوقف أفراد ذات الفرقة مدير البنك رفقة 3 موظفين آخرين مشتبه تورطهم في القضية، وفقا لذات المصدر الأمني .

وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة، حيث صدر أمر إيداع في حق مدير البنك فيما استفاد الثلاثة الآخرون من الإفراج، حسب ما تمت الإشارة إليه.