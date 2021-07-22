مدير “بي إن سبورت” ضحية أخرى لِبرنامج التجسّس الصّهيوني

التحق المسؤول القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات “بي إن سبورت”، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بِقائمة ضحايا برنامج التجسّس الصّهيوني “بيغاسوس”.

واخترق المهاجمون الهاتف المحمول لِناصر الخليفي، ومدير الإعلام بِنادي باريس سان جيرمان جون مارسيال ريب.

وقال مُتحدّث بِاسم شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية: “إن الاختراقات والتهديدات الخبيثة لِأعمالنا وموظّفينا هي حقيقة يومية مُروّعة لِمجموعتنا”.

وأضاف: “لقد علمنا منذ سنوات بِالهجمات الإلكترونية ضد بي إن سبورت وموظّفيها من قبل كيانات معيّنة. خلال هذا الوقت، انضمّت بي إن سبورت إلى المدافعين القانونيين والعديد من المنظّمات الدولية لِمكافحة القرصنة ودعم سيادة القانون. ومع ذلك، فإن الهجمات المعقّدة ضد مصالح وسمعة مجموعتنا اتّسمت أيضا بِحملات تشهير، وتخريب تجاري، ودعاوى قضائية كاذبة، وهجمات إلكترونية ضد رئيسنا”.

ولم تُحدّد إدارة قنوات “بي إن سبورت” القطرية بِدقّة الجهة المسؤولة عن التجسّس، ولكن تقارير صحفية غربية على غرار جريدة “لوموند” الفرنسية وموقع “إنسايد ورلد فوتبال” الإنجليزي، ألمحوا إلى الأزمة الديبلوماسية الخليجية التي نشبت في صيف 2017، ونجم عنها قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الديبلوماسية مع قطر.

ورفعت إدارة “بي إن سبورت” القطرية دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية لِفشلها في إغلاق قناة “بوتك” الرياضية المُقرصِنة، التي سرقت وبثّت بِشكل غير قانوني في أرجاء الوطن العربي.

واختتمت إدارة قنوات “بي إن سبورت” القطرية البيان، تقول: “يجب على السلطات المختصّة أن تضمن محاسبة هذه الجهات المارقة على الخروج عن القانون”.