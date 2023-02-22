مدير “جامعة الجزائر 1”: ثلاثة مقترحات لإعادة النظر في نظام “أل أم دي”

“بعد 19 سنة على العمل بنظام “أل أم دي” في الجامعات الجزائرية، لا بدّ من وقفة تبصّر لهذا النظام”، على حدّ تعبير مدير “جامعة الجزائر I” البروفيسور فارس مختاري.

وقال مختاري للقناة الإذاعية الأولى صباح الأربعاء:”وجوب الذهاب بالجامعة إلى أثر اقتصادي، يقتضي إعادة النظر في جوانب معيّنة من هذا النظام”.

وفي التفاصيل، ذكر البروفيسور مختاري 3 مقترحات تتمّ دراستها على مستوى لجنة عصرنة الجامعة وهي:

اقتراح تقليص عدد الميادين الجامعية من 84 إلى 38 شعبة،

اعتماد الليسانس المزدوج،

ومقترح الـ4 سنوات في طور الليسانس.

وأكد المتحدث ذاته، أن مشروع الإصلاح الجامعي هو حاليا “قيد الإنضاج”. مضيفا بأن “بلورة المقترحات الجديدة، ستكون في ندوات وطنية تعقد في وقت لاحق”.