-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مدير “جامعة الجزائر 1”: ثلاثة مقترحات لإعادة النظر في نظام “أل أم دي”

الشروق أونلاين
  • 514
  • 0
مدير “جامعة الجزائر 1”: ثلاثة مقترحات لإعادة النظر في نظام “أل أم دي”
أرشيف
جامعة الجزائر

“بعد 19 سنة على العمل بنظام “أل أم دي” في الجامعات الجزائرية، لا بدّ من وقفة تبصّر لهذا النظام”، على حدّ تعبير مدير “جامعة الجزائر I” البروفيسور فارس مختاري.

وقال مختاري للقناة الإذاعية الأولى صباح الأربعاء:”وجوب الذهاب بالجامعة إلى أثر اقتصادي، يقتضي إعادة النظر في جوانب معيّنة من هذا النظام”.

وفي التفاصيل، ذكر البروفيسور مختاري 3 مقترحات تتمّ دراستها على مستوى لجنة عصرنة الجامعة وهي:

  • اقتراح تقليص عدد الميادين الجامعية من 84 إلى 38 شعبة،
  • اعتماد الليسانس المزدوج،
  • ومقترح الـ4 سنوات في طور الليسانس.

وأكد المتحدث ذاته، أن مشروع الإصلاح الجامعي هو حاليا “قيد الإنضاج”. مضيفا بأن “بلورة المقترحات الجديدة، ستكون في ندوات وطنية تعقد في وقت لاحق”.

مقالات ذات صلة
ميسورون وانتهازيون يطمعون في قفة رمضان

ميسورون وانتهازيون يطمعون في قفة رمضان

في فندق بمكة.. القبض على معتمر جزائري ارتكب جريمة قتل في حقّ معتمِرَين آخرين

في فندق بمكة.. القبض على معتمر جزائري ارتكب جريمة قتل في حقّ معتمِرَين آخرين

صدّ الجزائر للكيان الصهيوني يُرشِّحها لمجلس الأمن

صدّ الجزائر للكيان الصهيوني يُرشِّحها لمجلس الأمن

مستحضرات التجميل الجزائرية.. من الاستيراد إلى التصدير

مستحضرات التجميل الجزائرية.. من الاستيراد إلى التصدير

نقابة وكالة الأسفار ستشترط مستقبلا الصحة العقلية في مناسك العمرة

نقابة وكالة الأسفار ستشترط مستقبلا الصحة العقلية في مناسك العمرة

سقوط مميت من الطابق الثالث لمسنّة في عنابة

سقوط مميت من الطابق الثالث لمسنّة في عنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد