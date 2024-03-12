مدير جديد بالنيابة للموارد البشرية للجوية الجزائرية

ضمن سلسلة تغييرات أحدثها بن حمودة على هرم الشركة

أحدث الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية حمزة بن حمودة تغييرا جديدا في هرم المسؤوليات بالشركة، مسّ هذه المرة منصبا حيويا في الناقل الجوي الوطني وهو مديرية الموارد البشرية.

في هذا السياق، أفادت مصادر نقابية بالجوية الجزائرية لـ”الشروق” أنه تم تغيير المدير الحالي للموارد البشرية، “د.نور الدين”، وجرى تعويضه بمدير بالنيابة، وهو “ق.عبد الكريم”، وجاء الإجراء في إطار إعطاء نفس جديد لهذا القسم الذي يعتبر عصبا حساسا في الناقل الوطني.

وكما هو معلوم، فإن ورشة الموارد البشرية على مستوى الشركة الوطنية أسالت الكثير من الحبر على مدار السنوات الماضية، واعترف أكثر من مسؤول بالجوية الجزائرية بأن هناك فائضا في العمال والموظفين، قياسا بعدد طائرات الأسطول الجوي، ما يؤثر على التوازنات المالية للناقل الوطني.

وكانت الشركة قد اعتمدت مخططا قبل سنوات لتقليل تعداد العمال والموظفين تدريجيا، عن طريق إنشاء عدة فروع تابعة للشركة الأم، على غرار الإطعام والشحن والصيانة التقنية، لكن المشروع لم يجسد كاملا لحد الآن.

ويضاف هذا التغيير إلى سلسلة أخرى أحدثها الوافد الجديد على الجوية الجزائرية من خلال تعيين مدير جديد لقسم الصيانة التقنية للطائرات وهو مراد حشلاف، وتعيين جمال شرشالي مسؤولا للقسم التقني، للإشراف على ثلاث مديريات فرعية هي الصيانة اليومية التابعة لمصلحة الاستغلال، والورشات وقاعدة الصيانة، ما يعتبر بمثابة إعادة اعتبار للهيكل التنظيمي القديم لهذا القسم، كما تم قبل أيام إنهاء مهام المكلف بشبكة رحلات فرنسا “ت.أ”.