مدير جديد على رأس ديوان المطبوعات المدرسية

عين عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية مختاري زواوي، مديرا عاما للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، خلفا للمدير السابق محمود يخلف، الذي أنهيت مهامه مطلع شهر أفريل الجاري.

وأفادت مصادر “الشروق”، أنه تفاديا لترك منصب المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية شاغرا، نظرا لحساسيته وأهميته في نفس الوقت، فقد سارع المسؤول الأول عن القطاع إلى تعيين مدير التربية لولاية تقرت مختاري زواوي على رأسه خلفا للمدير العام السابق محمود يخلف والذي أنهيت مهامه مؤخرا بعدما قضى ثلاث سنوات في منصبه.

وتنتظر المدير العام الجديد للديوان مسؤوليات وظيفية عديدة وحساسة ومهام ثقيلة، حيث سيكون مطالبا بالإشراف الشخصي على استكمال عملية توزيع الكتب المدرسية لفائدة الأطوار التعليمية الثلاثة وجميع المستويات الدراسية، بدءا من السنة الأولى ابتدائي وإلى غاية الثالثة ثانوي، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، إلى جانب طبع كتاب اللغة الإنجليزية الجديد الموجه لتلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي وتوزيعه على كافة مدارس الوطن.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر “الشروق” بأن عملية توزيع الكتب المدرسية قد انطلقت مبكرا، ومست عديد ولايات الوطن، حيث تم بلوغ نسبة 50 بالمائة، في انتظار استكمالها قبل موعد الدخول المدرسي القادم، إلى جانب طبع مليونين و200 ألف كتاب جديد في اللغة الإنجليزية للخامسة ابتدائي.