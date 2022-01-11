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الجزائر

مدير جديد لمؤسسة البث الاذاعي

س.م
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مدير جديد لمؤسسة البث الاذاعي
أرشيف

قام وزير الإتصال محمد بوسليماني، الثلاثاء، بتكليف رشيد بسطام  بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي خلفا لفضيلة بومريجة.

وحسب بيان لوزارة الإتصال فقد “قام صباح اليوم الثلاثاء، وزير الإتصال السيد محمد بوسليماني بتكليف السيد  رشيد بسطام بتسيير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي خلفا للسيدة ” فضيلة بومريجة”.

و أوضح “مراسيم التنصيب جرت بمقر الوزارة بحضور إطارات الوزارة، حيث أكد الوزير بالمناسبة أن هذا التغيير يأتي في إطار تكريس سنة التداول على المسؤولية في المؤسسات العمومية”.

وأضاف “كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المديرة العامة السابقة، داعيا إلى مواصلة العمل بتظافر جهود كل إطارات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للإرتقاء بالخدمة العمومية المقدمة”.

وأشار إلى “فقد شغل السيد بسطام منصب مدير عام مساعد بذات المؤسسة”.

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