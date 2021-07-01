مدير ديوان الحليب يكشف تفاصيل الشحنة التي تحتوي على الإسمنت

أكد مدير الديوان المهني للحليب وشتقاته، خالد سوالمية الخميس، أن الشحنة مسحوق الحليب المستورد تحتوي على حاوية واحدة من أصل 20 حاوية عثر بها على مادة الإسمنت الأبيض.

وأوضح مدير الديوان خلال ندوة صحفية نشطها حول الموضوع أنه في اطار المراقبة التقنية عل مستوى ميناء وهران تم الأحد 27 جوان اكتشاف حاوية تحمل الإسمنت الأبيض عوضا عن بودرة الحليب.

وكشف سوالمية أنه بعد تحقيق الفرق المختصة تم اصدار شهادة بعدم دخول كافة الشحنة، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة عملية ارجاع الشحنة إلى المورد في اتنتظار نتائج التحقيقات.

وفي هذا الصدد قال المتحدث أن المتعامل الأرجنتيني يتعامل مع الديوان منذ سنة 2016 ولم يسبق أن حدث مثل هذا المشكل.

اكتشاف الاسمنت وسط شحنة حليب.. مدير التجارة لوهران يوضح

كشف المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران، فيصل طيب تفاصيل محاولة إدخال 26 طنا من الاسمنت ضمن حاويات الحليب.

وأوضح طيب، الخميس، في تصريح للشروق نيوز أن مصالح الرقابة كشفت عن محاولة متعامل اقتصادي تابع لمؤسسة عمومية إدخال كمية معتبرة من الاسمنت بصفة غير قانونية وسط 20 حاوية تحمل مادة الحليب على مستوى ميناء وهران.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة بوهران أن الكمية المحجوزة قدرت بـ 26 طنا من مادة الاسمنت وأن الجهات المختصة فتحت تحقيقا حول الحادثة.

منظمة حماية المستهلك: شحنة فاسدة من بودرة الحليب دخلت الجزائر

أعلنت منظمة حماية المستهلك اكتشاف حاوية من بودرة الحليب غير قابلة للاستهلاك، قام الديوان الوطني للحليب باستيرادها عن طريق شركة أجنبية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء 28 جوان، أنه بلغها من مصادر حسنة الإطلاع عن اكتشاف حاوية من شحنة كاملة من بودة الحليب استوردها الديوان الوطني للحليب ONIL عن طريق شركة أجنبية N.B “.

وأشارت إلى أن “الباخرة التي كانت تنقل الحمولة قد رست بميناء وهران، وكانت هذه الحاوية تحتوي على أكياس بودرة حليب مشكوك في نوعيتها غير قابلة للاستهلاك”.