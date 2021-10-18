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الجزائر

مدير سوناطراك: احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية تعادل 150 سنة من الاستهلاك

الشروق أونلاين
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مدير سوناطراك: احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية تعادل 150 سنة من الاستهلاك

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الاثنين، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية تغطي ما يعادل 150 سنة من الاستهلاك بمستواه الحالي.

واعتبر حكار الذي نزل ضيفا على حصة “ساعة اقتصاد” التي يبثها التلفزيون الجزائري، أن احتياطات الجزائر الغازية غير التقليدية معتبرة جدا ولا تعني فقط الغاز الصخري بل هناك أخرى تتطلب تكنولوجيات حديثة.

وعاد حكار إلى قضية استهلاك البترول العالمي، مؤكدا أن الاستهلاك العالمي لم يرجع إلى مستواه الطبيعي قبل جائحة كورونا.

وأشار المتحدث أن سعر البرميل الواحد من البترول الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 70 و80 دولار هو سعر عادل في الوقت الحالي بالنسبة للمستهلك والمنتج على حد سواء.

واعتبر ان الجزائر في الوقت الحالي تقوم بدور فعال في منظمة أوبك وتلعب دورا رئيسا في الإبقاء على استقرار سعر البترول في السوق العالمية لذلك لا تفكر في الانسحاب من منظمة اوبك.

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