مدير سوناطراك ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

جاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن العشرة الأوائل في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط حسب مجلة فوربس الأمريكية.

وحل توفيق حكار في المرتبة الرابعة في قائمة ضمت 100 شخصية من قادة الأعمال الذين يسهمون بشكل كبير في نمو اقتصادات المنطقة.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية في نسختها العربية على شبكة الانترنت، أن قائمة تضم هذا العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.

وأرسل فريق بحث مجلة فوربس الأمريكية استبيانًا للرؤساء التنفيذيين، لإعداد القائمة، وجمعوا المعلومات من أخبار أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، ثم صُنّف الرؤساء التنفيذيون وفقًا للعوامل الآتية:

1- تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها.

2- خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

3- حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

4- إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

5- الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفيذي.