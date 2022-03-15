مدير سوناطراك يسدي 3 تعليمات لمسيّري المجمّع
في اللقاء السنوي للإطارات المسيّرة لسوناطراك، وجّه الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار 3 تعليمات للحاضرين. لتطوير أداء الشركة الأضخم في الجزائر وإفريقيا.
وحسب بيان لسوناطراك، فقد كان الاجتماع “فرصة لاستعراض و مناقشة إنجازات ومؤشرات الأداء المحقّقة سنة 2021”.
كما تطرّق حكار في كلمته بالمناسبة إلى “أبرز المشاريع و الأهداف المسطّرة من طرف الشركة على المدى المتوسط”.
الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك أسدى في كلمته تعليمات بـ:
1- إنجاز المشاريع الإستراتيجية للمجمّع في آجالها.
2- التقيّد بترشيد النفقات والاستثمارات.
3- الرفع من مستوى أداء المجمّع، وفقا للتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني و الدولي.