مدير سوناطراك يُحدد موعد دخول محطة تكرير البترول “حاسي مسعود” حيّز الخدمة

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن انجاز جارٍ لمحطة تكرير البترول في حاسي مسعود، حيث ستشرع في انتاج المازوت آفاق 2027.

وبرسم زيارته الميدانية، اليوم الخميس، لولاية أدرار، قال حشيشي إنّ طاقة انتاج المحطة ستصل إلى الخمسة ملايين طن سنوياً.

وأشار إلى أنّ المحطة ستسهم في ضمان تغطية الجهة الجنوبية الوطن وشماله، حيث ستدخل في انتاج المازوت آفاق سنة 2027.

ولتلبية طلبات الزبائن المحليين والدوليين، باشرت سوناطراك مخططاً خاصاً لتقليص “توقفات الصيانة” من 35 يوماً إلى عشرة أيام.

وشدّد على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل ضمان التزويد المستمر بالمادة الخام لمحطة التكرير.

وأضاف المسؤول ذاته أنّ زيارته لأدرار، تهدف إلى الوقوف على نشاط وحدات الإنتاج الطاقوي بالمديرية الجهوية للإنتاج.

وعاين حشيشي المشروع المدمج لتزويد محطة تكرير البترول ببلدية سبع (شمال أدرار) التي تنتج 600 ألف طن سنوياً.

وتنتج محطة تكرير البترول، مختلف أنواع المحروقات كالمازوت والبنزين والكيروزين.

وثمّن حشيشي جهود عمال المصفاة في ضمان انتاج المواد الطاقوية لتزويد الولايات المجاورة بهذه المنتجات.

وأكّد الدور الهام للعنصر البشري في تثمين المكاسب، وهو ما يعمل المجمع على ترقيته من خلال التكوين المستمر للموارد البشرية.

وأشرف حشيشي على وضع المركز الطبي الاجتماعي بقاعدة الحياة التابعة لمحطة تكرير البترول حيز الخدمة وذلك في إطار تعزيز الرعاية الصحية للعمال حيث يضم عدد من الاختصاصات الطبية.