مدير سونلغاز: سعر الكهرباء في أوروبا يعادل 4 أضعاف ما هو مسجل في الجزائر

قال الرئيس المدير العام لمجمع، سونلغاز، شاهر بولخراص، الثلاثاء، إن سعر الكهرباء في الجزائر بين الأرخص، حيث أن قيمته في أوروبا يمثل 4 أضعاف الثمن في الجزائر حاليا بفعل دعم الدولة.

وأكد بولخراص خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصياح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن جائحة كورونا رفعت حجم ديون سونلغاز لدى الزبائه بثلاثة أضعاف من 60 إلى 200 مليار دينار، بعد قرار وقف قطع الكهرباء بسبب عدم تسديد الفواتير.

من جهة أخرى كشف بولخراص، إن مصنع التوربينات الغازية والبخارية بباتنة المنجز بشراكة جزائرية أمريكية بين مجمع سونلغاز الجزائري وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، سيشهد الأربعاء انتاج أول دفعة من التوربينات الموجهة للتصدير إلى بلد عربي شرق أوسطي لم يذكر اسمه.

حرائق الغابات تكبد سونلغاز خسائر بـ 100 مليار

ويوم 6 أكتوبر 2021، كشف الرئيس المدير العام لمجمع، سونلغاز، شاهر بولخراص، أن قيمة الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء على مستوى تسع ولايات تقدر بـ 100 مليار سنتيم.

وأكد بولخراص، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته سونلغاز أن بلغت 1 مليار دج والمجمع يعمل بشكل مستعجل على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة ووضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، عن إطلاق مشروع مشترك مع سوناطراك لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الهجينة في الجنوب الكبير.

وأوضح بولخراص، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة خاصة بهذا المشروع الذي سيمس الولايات الجنوبية المرتبطة بالشبكة الوطنية.

كما أشار بولخراص إلى مشروع آخر لإنتاج 21 ميغاواط من الطاقة الهجينة لتدعيم توليد الكهرباء بالشبكات المعزولة على مستوى 25 محطة.