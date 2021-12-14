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الجزائر

مدير سونلغاز يكشف عن مخطط لمواجهة الطلب في صيف 2022

الشروق أونلاين
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مدير سونلغاز يكشف عن مخطط لمواجهة الطلب في صيف 2022

كشف المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، الثلاثاء، عن برنامج المجمع لمواجهة المتطلبات الكمية والنوعية للزبائن خلال صائفة 2022

وأكد بولخراص خلال عرضه لحصيلة المجمع السنوية ومشاريعه للسنوات القادمة، أنه قد تم أيضا تحضير لصائفة 2022، والتي ستعرف رفع تحديين رئيسيين على الأقل.

وعن التحدي الأول قال المتحدث ذاتها أنها تتمثل في “مخطّط إنعاش اقتصادي وصناعي طموح للسّلطات العموميّة، والتي ستؤدي حتما إلى زيادة المتطلبات الكمية والنوعية للزبائن، والتي يجب أن نستجيب لها بشكل حتمي دون تقصير، تماشيا وتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي لـ4 ،5 و6 ديسمبر 2021”.

أما التحدي الثاني فهو التنفيذ الداخلي لاستراتيجية سونلغاز 2035 ، و في هذا السياق،قال بولخراص “أنا مقتنع تمامًا بأننا سنكون قادرين على رفع التحدّي، إذا منحناها المكانة المستحقّة ضمن جدول أعمالنا، وخصّصنا لها الموارد اللاّزمة، وتقدمنا بروح الفريق والتعاون. لهذا، نحن ملتزمون بتنفيذ وتحقيق تنظيم سنعمل من خلاله على التسيير الصارم لمواردنا، وتعزيز تنمية البلاد في جميع المناطق”.

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