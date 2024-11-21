مدير عام “آناد”: نسعى لخلق 12 ألف مؤسسة مصغرة دائمة بحلول 2025

بلال عشاشة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) خلال مشاركته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى

أكد بلال عشاشة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، اليوم الخميس، أن الوكالة تهدف إلى إنشاء 12 ألف مؤسسة مصغرة تتمتع بالاستدامة بحلول عام 2025.

وفي تصريحات له خلال مشاركته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، شدد عشاشة على أن الوكالة تعتمد استراتيجية جديدة تسعى إلى توفير رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم الشباب، وتطوير المؤسسات المصغرة، وإدراجها في صلب السياسات العامة للدولة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى معالجة النقائص التي شهدها الجهاز في السابق.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أضاف المدير العام أن الوكالة ستعمل على تنويع مصادر التمويل للمؤسسات المصغرة، بحيث تشمل القروض التشغيلية بجانب القروض الاستثمارية.

وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع البنوك، بالإضافة إلى توفير تغطية للمخاطر عبر شركات التأمين، مما يتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من بيئة تمويلية متنوعة، تجمع بين البنوك وشركات التأمين مع المرافقة والتكوين الذي تقدمه الوكالة.

وحول الأرقام، كشف بلال عشاشة أن الوكالة تستهدف استحداث أكثر من 600 مؤسسة مصغرة لخريجي التكوين المهني، في حين أن 7 آلاف ملف قيد الدراسة لإنشاء مؤسسات مصغرة جديدة، بالإضافة إلى ألف مشروع يتعلق بتوسيع الأنشطة القائمة.

وأكد عشاشة أن التكوين يشكل أحد المحاور الأساسية التي ترفع من نسب نجاح المؤسسات المصغرة، حيث قامت الوكالة بإنشاء 117 مركزًا لتطوير المقاولاتية عبر الجامعات الجزائرية، فيما يجري العمل على إنشاء 190 مركزًا إضافيًا في مراكز التكوين المهني.

وأضاف أنه خلال شهرين فقط، تم تدريب 5300 من خريجي الجامعات، مع التوقع بزيادة هذا العدد بشكل كبير في قطاع التكوين المهني، إلى جانب تدريب 700 مرفق مختص في مجالات تحليل وتقييم وتمويل المشاريع.

وفي سياق متصل، أشار عشاشة إلى أن الوكالة تشارك في فعاليات “الأسبوع العالمي للمقاولاتية” تحت شعار “المقاولاتية للجميع”، وهو الشعار الذي يتماشى مع أهداف الوكالة.

وأوضح أن الوكالة مفتوحة أمام الطلبة، خريجي التكوين المهني، العاطلين عن العمل، وأصحاب السجلات التجارية، حيث تركز على توفير المرافقة والتكوين ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار بين الشباب.