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الجزائر

مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي: 5 مليون مؤمّن جديد في 2023

الشروق أونلاين
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مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي: 5 مليون مؤمّن جديد في 2023

كشف المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ندير قوادرية، أنه تم تسجيل 5 ملايين مؤمن جديد في 2023.

وأكد قوادرية، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن عدد المؤمنين 31 مليون مستفيد و13 مليون مباشر والباقي ذوي الحقوق، والصندوق سجل 5 ملايين مؤمن جديد في 2023.

وأرجع المتحدث ارتفاع عدد المؤمنين الجدد بسبب التأمين على البطالة وكذا الادماج والحركة الاقتصادية.

كما كشف المتحدث أن العطلات المرضية يصل إلى مليون عطلة سنويا ونفقات الدواء بلغت 100 مليار دينار منها 63 مليار خاص بالأمراض.

وأفاد قوادرية أن الصندوق تكفل بـ 70 مليون وصفة العام الماضي ونفقت الدواء بلغت 100 مليار دينار إلى غاية ماي الجاري.

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