مدير عام “كاسنوس”: أزيد من 10 آلاف مقاول ذاتي مشترك في الصندوق

كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، شمس الدين بلعسل أن أزيد من 10 آلاف مقاول ذاتي تحصلوا على خدمات الصندوق التأمينية.

وأفاد بلعسل، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، أن الصندوق يتكفل بحوالي 3.5 مليون مؤمن له اجتماعيا، من بينهم 10 آلاف مقاول ذاتي، ويأمل في تحقيق مزيد من الاشتراكات.

وأوضح المتحدث أن الأداءات التي يقدمها الصندوق فيما تخص التأمين عل المرض والأمومة والعجز كما تضمن التأمين على الشيخوخة.

وأكد “ضيف المورننيغ” أن هناك مراكز علاجية متعاقدة مع الصندوق إلى جانب خدمة النقل الصحي، مشيرا إلى وجود 27 خدمة عبر منصة ضمانكم.