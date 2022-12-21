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اقتصاد

مدير عام كاسنوس: 80 % من ميزانية الصندوق توجه لتعويض الأدوية

الشروق أونلاين
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مدير عام كاسنوس: 80 % من ميزانية الصندوق توجه لتعويض الأدوية

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، عزوز عساسي، أن  80 % من ميزانية الصندوق توجه لتعويض الأدوية.

وقال عساسي في تصريح للشروق نيوز أن الصندوق حقق مداخيل بلغت 260 مليار دينار خلال 8 أشهر.، كما تم تسجيل 200 ألف منتسب جديد، مشيرا إلى أن  80 % من ميزانية الصندوق توجه لتعويض الأدوية.

 وتابع المتحدث ان الصندوق سيشرع مستقبلا في التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية الكبرى لتقديم خدمات طبية

 أضاف أنه سيتم فتح بوابة الكترونية لتسهيل الخدمات للزبائن ويمكن للمنتسبين دفع مستحقاتهم بالتقسيط.

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