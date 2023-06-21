مدير مؤسسة اللحوم الحمراء: السماسرة هم سبب ارتفاع أسعار “الكباش” (فيديو)

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء لمين دراجي، الأربعاء، أن السماسرة هم سبب ارتفاع أسعار الكباش.

وصرّح لمين دراجي خلال نزوله ضيفًا على حصة “الشروق مورنينغ” بقناة الشروق نيوز قائلا: “هذه السنة شاهدنا ارتفاعا غير منطقي للأسعار”.

وأضاف دراجي: “بعملية حسابية بسيطة أن الخروف لما يصبح جاهز للذبح (6 أشهر فما فوق) سعره لا يتجاوز 4 أو 5 ملايين سنيتم”

وتابع المتحدث نفسه: “لما يكون الكبش كبر وضخم لا يتجاوز سعره 10 ملايين سنتيم ولكن اليوم نجده 20 و30 مليون سنتيم وهذا غير معقول”.

كما دعا المدير العام لمين دراجي المواطنين إلى التقرب من المؤسسة الوطنية للحوم الحمراء لاقتناء كبش العيد بسعر معقول.

وصرح في هذا الصدد: “أبوابنا مفتوحة يوميا والأسعار بالمؤسسة أقل بحوالي 3 إلى 4 ملايين سنتيم عن أسعار السوق”.

وواصل دراجي تصريحاته: “الأسعار في السوق مضاعفة وفي بعض المرات تصل إلى 3 مرات السعر الحقيقي للخروف”.

وأرجع لمين دراجي سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الخروف في السوق إلى “السماسرة” حيث قال: “المربين والموالين غير راضين عن هذه الأسعار وهم الوسطاء السماسرة هم سبب ارتفاع الأسعار”.

وتابع: “الخروف عندما يخرج من عند المربي يمر عبر 6 أو 7 وسطاء حتى يصل إلى المستهلك الحقيقي، وأصبح سوق الخرفان كسوق السيارات”.