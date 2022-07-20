مدير مجموعة الطاقات المتجددة: الجزائر أول مرشح لتزويد أوروبا بالهيدروجين

أكد المدير العام لمجموعة الطاقات المتجددة، بوخالفة ييسي، أن الجزائر أول مرشح لتزويد أوروبا بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، حيث من المتوقع أن تصل احتياجات القارة إلى 10 ملايين طن بحلول 2030.

وأوضح بوخالفة، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 70 مليار دولار لتطوير مصدر هذه الطاقة، مقدّرًا أن الجزائر لديها إمكانية الاستحواذ على جزء كبير من هذه الاستثمارات.

وتابع المتحدث قائلا “مشكلة أوروبا المعروفة هي الكثافة السكانية، وليس قلة المساحة لتركيب الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وهذا يجعل الجزائر دولة مرشحة لتزويد أوروبا بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة بشكل عام”.

وأكد بوخالفة أن الهدف الحالي هو تسريع الإجراءات التشريعية للبدء بسرعة في استغلال الإمكانات الجزائرية في الطاقات المتجددة ، لتزويد الشركات الأجنبية بالمناخ اللازم للاستثمار، مع تفضيل نقل التقنيات والخبرات.

وأضاف أن توقعات المستثمرين الدوليين واضحة للغاية. إنهم ينتظرون أن يكون هناك تشريع مناسب للقيام باستثماراتهم في الجزائر”.

وأوضح بوخالفة أن هناك عامل آخر يسمح للجزائر بالنجاح في مجال الطاقات المتجددة هو اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.

وتابع قائلا: “نحن ملتزمون باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا مع إفريقيا، عبر ZLECAF. هذا يوفر علينا الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن الأسواق الأفريقية والأوروبية في صفنا.

وبالعودة إلى قانون الاستثمار ، أوضح ضيف القناة الثالثة أنه سيؤيد تحقيق مشاريع استثمارية مرتبطة بالطاقات المتجددة، لا سيما مع الإصلاحات الجديدة للنظام المصرفي.

وقال “نحن ننتظر بفارغ الصبر صدور هذا القانون بشأن الأحكام الجديدة للبنوك. إنه يجعل من الممكن الترويج للجزائر كوجهة في مجال الطاقات المتجددة”.