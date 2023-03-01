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اقتصاد

هذه أسباب اندثار 29 ألف مستورد في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذه أسباب اندثار 29 ألف مستورد في الجزائر
ح.م

كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني عن سبب التراجع الكبير في عدد المستوردين بالجزائر.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ”، الأربعاء، كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني عن تراجع عدد المستوردين من 43 ألف إلى 14016 مستورد له سجل تجاري.

وأرجع المسؤول سبب هذا التراجع إلى عملية التأطير التي باشرتها الدولة منذ سنة 2021 والتي فرضت على المتعاملين الإقتصادين التخصص في استيراد سلعة معينة.

من جهة أخرى، أكد ضيف المورنينغ وجود 17756 تاجر متنقل في الجزائر، مع رغبة بوصول العدد إلى 50 ألف تاجر في نهاية السنة الجارية.

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