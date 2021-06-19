مدير معهد باستور: فيروس كورونا لا يزال ينشط وينتشر

قال المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، إن فيروس كورونا لا يزال ينشط وينتشر رغم تحسن الوضعية الوبائية بالجزائر مقارنة بالأشهر الماضية، محذرًا من مخاطر التهاون.

وأشار المدير العام لمعهد باستور البروفيسور فوزي درار، لدى استضافته الجمعة في حصة “الصحة في أسبوع” للتلفزيون الجزائري، أن الفيروس لا يزال ينشط وخطره قائما، والجزائر تحصي يوميًا عددًا من الوفيات والإصابات المؤكدة بالفيروس خاصة مع ظهور السلالات الجديدة المتحورة.

وفي هذا الصدد، أكد البروفيسور فوزي درار، أن “الوضعية الوبائية بالجزائر في تحسن مقارنة بالأشهر الماضية لكن فيروس كورونا لا يزال موجود، ينشط وينتشر”، داعيًا الجزائريين إلى التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من هذا الوباء وعدم التهاون.

أمّا بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الوباء، أشار البروفيسور درار، أن الحملة تسير بشكل جيد من أجل كبح ديناميكية فيروس كورونا.