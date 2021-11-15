مدير معهد باستور: هذا المتحور الوحيد الموجود في الجزائر حاليا

أكد المدير العام لمعهد باستور البروفيسور فوزي درار، الإثنين، أن المتحور الوحيد الموجود في الجزائر حاليا هو “دلتا”، وإذا ما تم تشخيص متحور جديد سيتم الكشف عن وجوده.

وأوضح درار خلال حلوله ضيفا ببرنامج “هذا الصباح” الذي يبث على القناة الإخبارية الثالثة، أن معهد باستور، عقد اتفاقيات مع المنظمة العالمية للصحة بالإضافة إلى حصوله على تكوينات تسمح بالكشف على تغيرات وتحورات الفيروس.

وقال المتحدث ذاته إن الجزائر ستدخل لا محالة في موجة رابعة حتى وإن كان ذلك بعد شهر أو شهرين، وهذا بالنظر إلى ارتفاع عدد الإصابات في الساعات القليلة الماضية.

واعتبر ضيف “هذا الصباح” أن تحصيل أكبر نسبة من التلقيح لا تسمح بتحور الفيروس، وخير دليل على ذلك عدم تحور هذا الأخير بعد سلالة دلتا أي بعد توزيع اللقاحات.

مدير باستور: الجزائر دخلت الموجة الرابعة لكورونا رسميا

كشف مدير عام معهد باستور فوزي درار، الأحد، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا دخلت الجزائر رسميا.

وأكد درار، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن الموجة الرابعة وصلت واللقاح وحده كاف لتقليل أضرارها، مضيفا أن الموجة الخامسة تبقى واردة في ظل تراجع وتيرة التلقيح.

وعن التلقيح أشار درار أن عدد الملقحين يوميا ضئيل جدا في هذه الفترة.

ودعا المواطنين الي التوجه نحو مراكز التلقيح في أسرع وقت، محذرا من مواجهة سيناريو مشابه لما حدث شهر جويلية الماضي.