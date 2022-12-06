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مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بالجزائر عادل زدام في ذمة الله

الشروق أونلاين
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مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بالجزائر عادل زدام في ذمة الله
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الراحل عادل زدام

توفي يوم الثلاثاء مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بالجزائر عادل زدام. بعد 13 سنة من قيادة الجهود الأممية لمكافحة هذا المرض في البلاد.

وقدّم المدير العام لمعهد باستور الجزائر تعازيه لعائلة الفقيد وزملائه، منوّها “بمبادراته و التزامه، وكل الجهود التي قدمها من أجل الإعلام والتوجيه، ومكافحة الإصابة بداء السيدا في الجزائر“.

وترأس عادل زدام، وهو أخصائي نفساني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (ONUSIDA) في الجزائر، منذ العام 2009.

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