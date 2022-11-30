مدير “موبيليس” يحضر تدريبات فريق شبيبة القبائل

حضر المدير العام لِشركة الهاتف المحمول “موبيليس” شوقي بوخزاني، الأربعاء، تدريبات لاعبي فريق شبيبة القبائل بِملعب “أول نوفمبر 1954” بِتيزي وزو.

وكان المسؤول الإداري الأوّل في شركة “موبيليس” رفقة والي ولاية تيزي وزو الجيلالي دومي، وإطارات أخرى.

وتأتي هذه الزيارة تمهيدا لِترسيم شراء “موبيليس” لِنسبة 80% من أسهم نادي “الكناري”.

ونشرت إدارة متعامل الهاتف المحمول لافتة في أرجاء ملعب تيزي وزو، حيث كان يتدرب زملاء متوسّط الميدان سليم بوخنشوش، كُتب عليها: “موبيليس وشبيبة القبائل، معا في كلّ مكان، من أجل عهد جديد”.

وبِخصوص المنافسات الرّسمية، تنتظر فريق شبيبة القبائل مباراة متأخّرة أمام الزائر نادي البارادو مساء السبت المقبل. لِحساب الجولة السّابعة من عمر البطولة الوطنية.