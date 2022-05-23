مدير نفطال: زيادة هامش الربح لا تعني ارتفاع أسعار الوقود

قال الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مراد منور، إن مطالب مؤسسته بزيادة هامش الربح في نشاط الوقود، لن تؤثر على أسعار هذه المادة.

وأكد منور، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، أن أسعار الوقود مقننة وهامش البيع لا يغطي التكاليف العملياتية لتوزيع الوقود، خاصة في ظل التضخم المستمر، مشيرا إلى أن هامش نفطال ضعيف ولم يتغير منذ 2016.

وأضاف مدير نفطال أن 70 بالمائة من استهلاك الطاقة في الجزائر يذهب للمستهلك مباشرة دون أن يتم استغلاله في نشاط اقتصادي مربح، موضحا أن تراجع استهلاك الطاقة في الجزائر يخدم الاقتصاد الوطني

وعن مبيعات الرشكة قال منور أنها تراجعت خلال 2020-2021 بسبب تداعيات أزمة كوفيد الصحية لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على الشركة.

وتابع منور قائلا أن شركة نفطال تخطط لاستثمارات ومشاريع ضخمة يتعدى غلافها المالي 250 مليار دينار ضمن مخططها لسنوات 2022-2027.