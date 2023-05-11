مدير هواوي الصينية: الجزائر تشهد ثورة رقمية وطلابها متفوّقون دوليا

أشاد مدير شركة هواوي الصينية بالجزائر إيزون بي، بالثورة الرقمية التي تشهدها الجزائر في قطاع التعليم العالي، منوّها بتفوّق الطلبة الجزائريين في المسابقات الدولية.

واستقبل إيزون بي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الأربعاء، للحديث حول نقاط تتعلق بانفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الاقتصادي”.

وتسعى الوزارة من خلال هذا اللقاء “تعزيز التبادل ونقل الخبرات بين المؤسسات الجامعية والمتعاملين الاقتصاديين، وجعل عروض التكوين أكثر استجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي، وتعزيز فرص العمل لدى الطلبة المتخرجين”.

وقد أثنى المدير العام لهواوي بالمناسبة، على “الثورة الرقمية” التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حاليا. من خلال وضع عدد كبير من المنصات الرقمية في المجالين البيداغوجي والخدماتي.

كما نوه المدير بـ”المستوى التعليمي الراقي في الجزائر”، الذي يتجلى من خلال “تفوق الطلبة الجزائريين في المسابقات الدولية المنظمة من طرف الشركة”.