مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، السبت، 8 مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم تصدرت القائمة إن صالح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت مدينة إن صالح، السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، تلتها مدينة أدرار ثم مدينة إيرانية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15مدينة عبر العالم، جاءت مدينة إن صالح في مقدمتها ترتيبها بحرارة بلغت 46.5 درجات مئوية تلتها مدينة أدرار بـ 46.2 درجة مئوية.

كما ضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى حيث جاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة الرابعة تلتها مدن من الكويت وإيران.

وجاءت في المرتبة السابعة مدينة بيدون 5 الجزائرية لتأتي بعدها مباشرة مدن إن قزام، ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار ثم مدينة إن قزام مرة أخرى في المرتبة الثانية عشر.

كما جاء في القائمة عدد من المدن العربية من الكويت والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مدن من إيران.