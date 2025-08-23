-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الشروق أونلاين
  • 3695
  • 0
مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

 صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، السبت، 8 مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم تصدرت القائمة إن صالح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت مدينة إن صالح، السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، تلتها مدينة أدرار ثم مدينة إيرانية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15مدينة عبر العالم، جاءت مدينة إن صالح في مقدمتها ترتيبها بحرارة بلغت 46.5 درجات مئوية تلتها مدينة أدرار بـ 46.2 درجة مئوية.

كما ضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى حيث جاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة الرابعة تلتها مدن من الكويت وإيران.

وجاءت في المرتبة السابعة مدينة بيدون 5 الجزائرية لتأتي بعدها مباشرة مدن إن قزام، ورقلة، تيميمون، برج باجي مختار ثم مدينة إن قزام مرة أخرى في المرتبة الثانية عشر.

كما جاء في القائمة عدد من المدن العربية من الكويت والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مدن من إيران.

مقالات ذات صلة
أنس الشريف يُحرك الشرطة الأمريكية.. ما القصة؟

أنس الشريف يُحرك الشرطة الأمريكية.. ما القصة؟

فندق بوسني يلقي جوازات سفر صهاينة في القمامة!

فندق بوسني يلقي جوازات سفر صهاينة في القمامة!

أسواق اللحوم المحلية والخضر والفواكه تسجل ارتفاعا في الأسعار

أسواق اللحوم المحلية والخضر والفواكه تسجل ارتفاعا في الأسعار

البدائل الاقتصادية تنافس الحلويّات الفاخرة في أعراس الجزائريين

البدائل الاقتصادية تنافس الحلويّات الفاخرة في أعراس الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد