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مدينة جزائرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم

الشروق أونلاين
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مدينة جزائرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة جزائرية في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن أدرار جاءت في المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.5 درجة مئوية سبقتها مدينة الأهواز الإيرانية والتي بلغت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي تميمون التي حلت في المرتبة الرابعة بـ 49.2 وعين صالح خامسا بـ 49.1 وجاءت بسكرة في المرتبة 12 بـ 48 درجة مئوية.

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