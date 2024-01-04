مدينة جزائرية في قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2024

أعدّتها صحيفة بريطانية

توصي صحيفة “إندبندنت” البريطانية قراء صفحاتها السياحية، بزيارة 9 مدن في عام 2024، بينها مدينة في شمال الجزائر.

ففي تقرير نشرته الصحيفة يوم الخميس، تظهر مدينة وهران الجزائرية بين أكثر الوجهات التي يُنصح بالاستمتاع بزيارتها في العام الجديد.

حيث يقول محرّر المقال:”في عام 2023 قمت بزيارة الجزائر لأول مرة. وقد وجدت بها آثارًا كلاسيكية غير مكتظة بالسياح الآخرين”.

قبل أن يتحدث عن جمال قسنطينة “الخلابة”، التي وجد فيها “متعة ما بعد خوض تجربة التمتّع بالعاصمة الجزائر”.

ليضيف قائلا عن وهران:”ولكنني لم أستكشف بعد المدينة الثانية التي نالت استحسانا كبيرا، بموقعها المذهل على البحر المتوسط، ​​ومزيجها من الهندسة المعمارية الإسلامية والفرنسية”.

وإلى جانب وهران، تضمّ قائمة “إندبندنت” كلّ من: أوريلاك، وباريس (فرنسا)، كينت، ودورست (المملكة المتحدة)، نورلاند (النرويج)، براغ (التشيك)، يوكاتان (المكسيك)، وشلالات نياغارا (كندا والولايات المتحدة).