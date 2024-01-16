مدينة دلاس الأمريكية تحتفل برأس السنة الأمازيغية

لا يقتصر الاحتفال برأس السنة الامازيغية ولايات الوطن فحسب، بل يتجاوز الحدود وخارج الوطن، من طرف الجالية الجزائرية في كل دول العالم، فقد أصبح تاريخ 12 من شهر جانفي، مناسبة للاحتفال والتلاقي وتبادل الزيارات بين أفراد الجالية.

هذا و قد كانت مدينة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع هذا التاريخ، من أجل ترسيخه كيوم للقاء و الفرح، والمحافظة على هذا التقليد والمداومة عليه وتاريخه بين أجيال الجالية الجزائرية. و كانت المبادرة الشخصية التي قامت بها السيدة نورية وهي جزائرية مقيمة بمدينة دلاس الأمريكية، رفقة صديقتها سارة اوباييش، مناسبة للقاء و الفرح، من أجل الاحتفال رفقة الجالية الجزائرية هناك، وكدا المحافظة العادات والتقاليد وتاريخ الجزائر وتمرير رسائله للشباب والأطفال، من خلال هذا الموعد. وقد ميز هذا الاحتفال تبادل الاطباق التقليدية التي تزخر بها الجزائر وكدا تقديم عرضا للأزياء التقليدية الامازيغية.

هي مناسبة تجاوزت الحدود، وأصبحت من تقاليد الجالية الجزائرية في كل اقطار العالم، من أجل الحفاظ على تماسك الأسر هناك وكدا المحافظة على التراث و العادات، وترسيخ هذا التاريخ كموعد يضاف إلى أفراح الجالية التي تعيش بعيدة عن الوطن.