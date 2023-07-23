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مدينة شمالي الجزائر في قائمة الأعلى حرارة حول العالم

الشروق أونلاين
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مدينة شمالي الجزائر في قائمة الأعلى حرارة حول العالم
أرشيف
ارتفاع درجات الحرارة

سجّلت مدينة الشلف شمالي الجزائر يوم الأحد، واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجّلة في مناطق حضرية حول العالم.

ووفق ما رصده موقع “إلدورادو ويذر” المتخصّص، فقد سجّلت الشلف 47.6 درجات مئوية إلى غاية السادسة 18:00 من مساء الأحد.

ويمثل هذا الرقم المرتبة الـ11 في قائمة أعلى درجات الحرارة فوق الأرض، التي تصدرتها مدينة الأحواز في إيران بـ49.6 درجات مئوية.

وفي 10 جويلية، سجّلت 5 مدن في جنوب الجزائر درجات حرارة قياسية، صنّفت بين الأعلى حول العالم، حسب ما رصده الموقع نفسه.

حيث جاءت كل من أدرار، بسكرة، تقرت، ورقلة، والوادي في قائمة أكثر المناطق الحضرية حرارة على سطح الأرض، بعد تسجيلها درجات حرارة تتراوح بين 47.2 و48.3 درجة مئوية.

كما سجّلت مدينة برج باجي مختار في أقصى جنوبي الجزائر، واحدة من أعلى درجات الحرارة في العالم يوم 25 جوان الماضي.

فحسب ما رصده الموقع ذاته، فقد بلغت درجة الحرارة في المدينة الصحراوية 46.2 درجة مئوية، إلى غاية الثالثة 15:00 من زوال اليوم.

ويأتي هذا الرقم في المركز الخامس عشر في قائمة المناطق الحضرية الأكثر حرارة عبر العالم، وفق المصدر.

وحلّ مطار الكويت الدولي في المرتبة الأولى عالميا بعد وصول درجة الحرارة هناك إلى 48 درجة مئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة نوكوندي في باكستان.

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التعليقات
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  • Nassima

    زيدو معاهم براقي 51°رانا كتر من عين اميناس

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