مدينة “لاس فيغاس” تستضيف قرعة كأس العالم 2026

انطلاق بيع التذاكر في 10 سبتمبر المقبل

ستحتضن مدينة لاس فيغاس الأميركية قرعة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وهي النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن زيادة عدد المنتخبات بعد نسخة مونديال 2022 في قطر.

وكشفت شبكتا “إي إس بي أن” الأميركية و”تي يو دي أن” المكسيكية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار مدينة لاس فيغاس الأميركية لاحتضان قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2026، حيثُ ستتوزع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة (أربعة منتخبات في كل مجموعة). وهذه المرة الثانية التي ستحتضن فيها مدينة لاس فيغاس قرعة المونديال، بعد حفل قرعة مونديال 1994، الذي شهد تتويج منتخب البرازيل باللقب وحلول إيطاليا وصيفة آنذاك.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها “إي إس بي أن”، فإنّ القرعة ستُقام في مجمع “السفير” الذي يتسع لقرابة 17500 شخص، والذي افتُتح في عام 2023، وهو المكان المرجح لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مع العلم أنّ معلومات نشرتها وكالة فرانس برس، يوم الأربعاء الماضي، أيضاً، أشارت إلى أنّ المجمع الشهير “كروي الشكل”، المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، لن يحتضن القرعة وليس هناك أي موافقة رسمية على هذا القرار.

واللافت أنه لو تأكدت استضافة مدينة لاس فيغاس لقرعة مونديال 2026، فإنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها مدينة القرعة من دون أن تكون مستضيفة للمباريات خلال البطولة، إذ حصل ذلك في مونديال 1994، عندما احتضنت القرعة من دون أن تستضيف أي مباراة في بطولة كأس العالم آنذاك.

انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر في 10 سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2026، في يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك عبر قرعة بيع مسبق حصرية لحاملي بطاقات بنكية للشريك الرسمي لتكنولوجيا خدمات الدفع. ويمكن للمشجعين التسجيل للمشاركة في القرعة عبر الموقع الرسمي حتى 19 سبتمبر، على أن يتم إنشاء معرف قبل تقديم الطلب. وسيخطر الفائزون المختارون عشوائيا عبر البريد الإلكتروني ابتداء من 30 سبتمبر، مع تخصيص فترة في أكتوبر المقبل لإتمام عملية الشراء حسب توفر التذاكر.من المتوقع أن تكون نسخة 2026 من كأس العالم الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات، تستضيفها ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، ما يجعل من الضروري للمشجعين البدء بالتخطيط المبكر لحضور هذا الحدث التاريخي. ونظرا للطلب المرتفع المتوقع، سيتم طرح التذاكر على مراحل، مع اختلاف آليات الشراء في كل مرحلة. كما ستتاح تذاكر إضافية وفرص أخرى لاحقا، إلى جانب باقات الضيافة. وأكد (الفيفا) على ضرورة شراء التذاكر حصريا عبر موقعه الرسمي، محذرا من التعامل مع أي مصادر أخرى قد تبيع تذاكر غير صالحة. كما يذكر أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدولة المستضيفة، ويجب على المشجعين التحقق من متطلبات التأشيرة عبر المواقع الحكومية الرسمية للدول المستضيفة.