-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 26072
  • 3
مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

صنف موقع دولي مختص، الأحد،  مدينتي حاسي مسعود وورقلة  ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

وصنف موقع دولي مختص، الأحد 20 جوان الماضي،  8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.

حرارة

مقالات ذات صلة
الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

رحيل خادم القرآن وفارس العربية وعرّاب الإعلام الهادف

رحيل خادم القرآن وفارس العربية وعرّاب الإعلام الهادف

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • فاكهة الجبل

    -بطريقةٍ ما ستدرك أن الطريق الذي اختاره الله لك، كان أفضل ألف مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأن الباب الذي أُغلِق في وجهك ألف مرة، كان وراءه شرٌ محض، وأن اليد التي أفلتتك، لم تكن تناسبك منذ البداية، وأن البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمةٌ مُهداة🌼🌾

    3
  • kamel

    إذن على السلطات الاستمار في بناء المسابح الكثيرة و الاكثار من البخاخات المائية في شوارع هاته المدن كما هو الحال في السعودية و الامارات لمساعدة قاطني هاته المدن الجزائرية على التنفيس و لو للحظات.

    1
  • العمري السطايفي

    المصيبة أن هذه الشمس الساطعة و الحرارة العالية لا تستغل في إنتاج الطاقة الشمسية ولا في إنتاج الحرارة وهي متوفرة بالمجان في مدننا الجنوبية على وجه الخصوص وبإمكاننا توفير الملايير باستغلالها بل وتصدير الطاقة في السوق الدولية !

    27

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد